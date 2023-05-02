Samsunspor Süper Lig’e rekorlarla çıkmak istiyor
Haberler Spor

Samsunspor Süper Lig’e rekorlarla çıkmak istiyor

Spor Toto 1. Ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lige çıkmayı garantileyen Samsunspor, Başakşehir’in 2013-2014 sezonunda 1. Lig’de 78 puanla kırdığı rekora göz dikti.

Şu anda 72 puanla ligde zirvede olan Yılport Samsunspor’un kalan 3 maçından 2si, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor maçları olacak. Bu maçlardan da 3-0 hükmen galip ayrılacak olan Kırmızı-Beyazlılar puanını 78e yükseltecek. Samsunspor, 2 hafta sonra kendi sahasında oynayacağı Bodrumspor maçında alacağı puan ya da puanlarla ligin puan rekorunu kırmış olacak.

Puan rekoru kırarak 11 yıl sonra Süper Lige geri dönmek isteyen Kırmızı-Beyazlılar, Türkiye profesyonel liglerinin en erken şampiyonu unvanına da sahip oldu. Spor Toto 1. Ligin en fazla şampiyon takımı olan Samsunspor, bu ligde toplam 8 kez şampiyon olarak Süper Lige yükseldi. (DHA)

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
İstanbulspor Giresunspor’u yenerek nefes aldı

İstanbulspor Giresunspor’u yenerek nefes aldı

Beşiktaş, Şenol Güneş’le şampiyonluk yarışına döndü

Beşiktaş, Şenol Güneş’le şampiyonluk yarışına döndü

Derbide 3 puan Beşiktaş’ın oldu

Derbide 3 puan Beşiktaş’ın oldu

Samsunspor Süper Lig’e rekorlarla çıkmak istiyor
Spor