Samsunspor Süper Lig’e rekorlarla çıkmak istiyor

Spor Toto 1. Ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lige çıkmayı garantileyen Samsunspor, Başakşehir’in 2013-2014 sezonunda 1. Lig’de 78 puanla kırdığı rekora göz dikti.

Şu anda 72 puanla ligde zirvede olan Yılport Samsunspor’un kalan 3 maçından 2si, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor maçları olacak. Bu maçlardan da 3-0 hükmen galip ayrılacak olan Kırmızı-Beyazlılar puanını 78e yükseltecek. Samsunspor, 2 hafta sonra kendi sahasında oynayacağı Bodrumspor maçında alacağı puan ya da puanlarla ligin puan rekorunu kırmış olacak.

Puan rekoru kırarak 11 yıl sonra Süper Lige geri dönmek isteyen Kırmızı-Beyazlılar, Türkiye profesyonel liglerinin en erken şampiyonu unvanına da sahip oldu. Spor Toto 1. Ligin en fazla şampiyon takımı olan Samsunspor, bu ligde toplam 8 kez şampiyon olarak Süper Lige yükseldi. (DHA)