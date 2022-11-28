Samsun’da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
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Samsun’da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Samsun’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Samsun-Ankara kara yolu Kavak ilçesi Hacılı mevkisinde, Hamza Gül’ün kullandığı (70) 55 LK 316 plakalı kamyonet ile Okan B. (38) idaresindeki 34 CVL 331 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücü Hamza Gül ile eşi Meliha Gül sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Kavak Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücü ile araçta bulunan Muhammet K. (21), Nur Ç. (30), Mustafa Ö. (26), Sefa Y. (22) yaralandı. Yaralılar Samsun’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. (AA)

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