Samsun’da tartıştığı karısını bıçakla yaralayan kişi yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi Çilek Sokak’ta yaşayan S.B. (39) ile karısı H.H.B. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.B, eşini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan S.B. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Yaralı H.H.B’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (AA)