Samsun’da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk, annesini öldürdü

Samsun’un Ayvacık ilçesinde V.S.K. (16), birlikte yaşadığı annesi Melek Baştürk’ü (43), çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Söğütlüpınar Mahallesinde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan Melek Baştürk ile birlikte yaşadığı oğlu V.S.K. arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle V.S.K., annesini tabancayla vurdu. Melek Baştürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Baştürk’ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan V.S.K. dün akşam saatlerinde jandarmaya giderek teslim oldu.

(DHA)