Ateş açılan araçtaki çocuk hayatını kaybetti
Haberler Gündem

Ateş açılan araçtaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir kişinin, husumetlisinin sanarak ateş açtığı otomobildeki çocuk öldü.

Zanlı M.T. (42), husumetlisinin zannettiği ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobile Arım Köseli Mahallesi’nde yoldan geçerken tabancayla ateş açtı.

Araçta bulunan ve kurşunların isabet ettiği Enes Tayyip Olfaz (9), ağır yaralandı.

Çağrılan sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayın ardından kaçan M.T’nin yakalanması için çalışma başlattı.

(AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Otoparkta kadını darbedip silahla havaya ateş etti

Otoparkta kadını darbedip silahla havaya ateş etti

DEAŞ terör örgütünde üst düzey görevlerde bulunan şüpheli yakalandı

DEAŞ terör örgütünde üst düzey görevlerde bulunan şüpheli yakalandı

Eczacı kalfasını ve ev arkadaşını öldürdü: Otomobilde cesetle yakalandı

Eczacı kalfasını ve ev arkadaşını öldürdü: Otomobilde cesetle yakalandı

Ateş açılan araçtaki çocuk hayatını kaybetti
Gündem