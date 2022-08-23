Samsun’da 472 bin 800 makaron ele geçirildi
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Samsun’da 472 bin 800 makaron ele geçirildi

Samsun’da 472 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçak tütün mamullerinin ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin, İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi’ndeki bir ikamette ve Kıran Mahallesi’nde faaliyet gösteren iş yerinde yaptığı aramada 80 bin 200 doldurulmuş, 392 bin 600 boş makaron ile 610 bandrol, 22 manuel sigara sarma aparatı ve 24,5 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda R.U, A.U, S.U. ve M.U. hakkında yasal işlem başlatıldı. (AA)

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Samsun’da 472 bin 800 makaron ele geçirildi
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