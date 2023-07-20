Şampiyonluk havası hiç yok

Trabzonspor’un şampiyonluğunu büyük özlemle çok uzun süre beklemiştik. Önceki sezon fırtına ese ese de şampiyonluk gelmişti. Ama o şampiyon olmuş takım geçtiğimiz sezon öyle bir çöküş yaşadı ki kelimelerle anlatamayız. Şampiyonlar Lig olmayınca Avrupa kupaları demiştik ancak Trabzonspor hepsinde de sıfır çekti. Bir önceki sezon şampiyon olmuş takım geçen sezon Avrupa kupalarına bile katılabilme başarısını gösterememişti.

Önce başkan daha sonra ise teknik ekip değişerek çare aranıyor. Sezonu öyle veya böyle hüsran ile tamamlayan Trabzonspor’da bu sezon Hırvat ekolü ile birlikte hedef güya şampiyonluk. Güya diyorum çünkü , “Görünen köy kılavuz istemez” derler. Hazırlık maçlarında seyrettiğimiz Trabzonspor’dan şu ana kadar hiç bir şey anlamadık. Anladığımız tek şey, Trabzonspor’un şampiyonluğa oynar bir havasının olmadığıdır. Tamam adı üstünde hazırlık maçları ama biraz olsun o eski fırtınadan biraz esinti beklerdik ancak nerede? Takımın üzerindeki kara bulutlar hala dağılmış değil. Gitmek isteyenler ve gitmeye hazırlık yapan bazı futbolcuların olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz.

Belli oldu ki yine sıradan ve Avrupa kupalarına katılabilmeye oynayacak bir Trabzonspor geliyor. Başka bir şey beklemek büyük hayalcilik olur. Bjelica, bu hedef için defans ve orta sahasını oluşturmuş gözüküyor. Trabzonspor’un bu sıradan hedefi için bile golcüleri yine yetersiz. Gomez zaten sanki Trabzonspor’da misafir gibi. Diğer golcü umutsuz vaka Umut Bozok ise bu takımın golcüsü değil.

Daha vakit var ve uyarayım dedim. Pek umudum yok ama hala şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro kurmak için zaman var. Hadi biraz daha sabır gösterelim ama bir 38 yıl daha değil.