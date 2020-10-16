Şampiyonluk hatırlanır

Siyah-beyazlıların yeni transferi Josef de Souza, dün Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarının karşısına çıktı. Beşiktaşlıların sevgisine, sahada iyi işler yaparak karşılık vereceğini söyleyen yıldız sambacı, “Suudi Arabistan ile Türkiye arasında idman olarak farklar var. Ancak oradayken kendimi daha iyi durumda tutabilmek için özel idmanlar yapıyordum. Sergen Yalçın’la aramız çok iyi. Beşiktaş’ı ayağa kaldırmak için sürekli konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

+1 HAKKINDA KONUŞAMAM

“Çok iyi bir takımız” diyen Josef, “İyi başlamadık. Ama futbolda şampiyonluklar hatırlanır, nasıl başladığınız değil. Şampiyonluk için savaşacağız. Taraftar Beşiktaş’ın büyük gücüdür, dönerlerse bize ciddi destek sağlarlar” şeklinde konuştu. Beşiktaş’la 1+1 yıllık kontrat yaptığını söyleyen Brezilyalı orta saha, “Artı 1 yıllık opsiyon hakkında konuşamam. Bu detayı Beşiktaş koydu. İyi performans gösterirsem artı 1 sorun değil” dedi.

Türkiye’den çok teklif geldi

“Al Ahli ile bir kulüple FIFA’lık olduğunuzda gelişen süreci yaşadık” diyen Josef, “Kulüp lisansı vermiyor ama FIFA lisansı veriyor. Aynen böyle oldu. Sonuç olarak Beşiktaş’tayım” açıklamasını yaptı. Sambacı, “Türkiye’den başka teklif aldın mı” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Bir sürü sözlü teklif geldi ama Beşiktaş’ın teklifini değerlendirdik. Beşiktaş ciddi yaklaştı, yazılı ve sözlü bir teklif yaptı. Ben de kabul ettim.”

Bayram AYDIN