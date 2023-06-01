Şampiyonluğun kırılma anı İcardi!

Galatasaray şampiyonluğa inandı ve kazandı. Ankaragücü’nü 4 golle geçen Aslanlar, Fenerbahçe maçında 23. şampiyonluk turunu atmaya hazırlanıyor. Peki Galatasaray için bu sezonda şampiyonluğa giden yolda kırılma anları nelerdi? İsterseniz şöyle bir hafızamızı yoklayalım.

İlk haftada 89’uncu dakikada oyuna giren Gomis, Antalya’daki duraklama bölümünde galibiyet golünü attı. Ümraniye karşısında sahnede yine Gomis vardı. 86. dakikada attığı golle Galatasaray’a 3 puanı getirdi. 12 Kasım 2022’de Başakşehir’e konuk olan Galatasaray bu maçı kaybetse Fenerbahçe’nin 5 puan gerisine düşüp, ligde 5. sıraya düşecekti. Ama Galatasaray, Başakşehir’e 7 gol atıp maçı farklı kazanmasını bildi ve Fenerbahçe ile puan farkını 2’ye indirdi.

Daha bir çok maç sayabiliriz tabi. Ama en önemlisi de Galatasay’ın usta golcüsü İcardi. Bence en büyük kırılma noktası İcardi’nin Galatasaray’a transferi oldu. Yıldız futbolcu Galatasaray’ı başka bir seviyeye çıkartıp şampiyonluğun kazanılmasında baş aktörlerden biri oldu. Bundan sonra Galatasaray’ı daha zorlu bir süreç bekliyor. Uzun bir aradan sonra, Şampiyonlar Liginde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanan Galatasaray’ın elindeki kadroyu koruması, üstüne de daha iyi transferler yapması lazım. Yönetimi ve teknik heyetin işi zor görünüyor. Ama Galatasaray her zaman zoru sevmiştir.