Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final turu, iki karşılaşma ile sona erdi. Oynanan karşılaşmaların ardından yarı finalde Milan-Inter, Real Madrid-Manchester City eşleşmeleri oluştu.

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final turu, oynanan iki karşılaşma ile tamamladı. Inter, deplasmanda 2-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Benfica’yı konuk etti. İtalyan ekibi, sahasında Benfica ile 3-3 berabere kalarak yarı finale yükseldi. Inter’in gollerini Nicolo Barella, Lautaro Martinez ve Joaquin Correa kaydederken; Benfica’nın gollerini Fredrik Aursnes, Antonio Silva ve Petar Musa attı. Inter, yarı finalde bir diğer İtalyan ekibi Milan ile eşleşti.

MANCHESTER CITY DEPLASMANDAN İSTEDİĞİNİ ALDI

Bir diğer çeyrek final eşleşmesinde ise Bayern Münih, deplasmanda 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Manchester City’i ağırladı. City, 57’nci dakikada Erling Haaland ile öne geçerken; Bayern Münih bu gole 83’üncü dakikada Joshua Kimmich’in penaltıdan attığı golle karşılık verdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve City, adını yarı finale yazdırdı. İngiliz ekibi, 37’nci dakikada Erling Haaland ile bir de penaltı atışından yararlanamadı. (DHA)