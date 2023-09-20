Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları bugün oynanan 8 karşılaşma ile başladı.
Devler sahnesinin E, F, G ve H gruplarında oynanan maçlarda gecenin en farklı skorunu Antwerp’i 5-0 mağlup eden Barcelona aldı. Son şampiyon Manchester City, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Kızılyıldız’ı 3-1’lik skorla geçti. Gecenin olayı ise Lazio-Atletico Madrid maçında yaşandı. Lazio kalecisi Provedel, 90+5’inci dakikada attığı kafa golüyle takımına beraberliği getirdi.
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları şu şekilde:
Milan – Newcastle United: 0-0
Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund: 2-0
Young Boys – Leipzig: 1-3
Manchester City – Kızılyıldız: 3-1
Feyenoord – Celtic: 2-0
Lazio – Atletico Madrid: 1-1
Barcelona – Royal Antwerp: 5-0
Shakhtar Donetsk – Porto: 1-3
(DHA)