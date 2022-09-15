Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları: Haaland’ın golü geceye damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2’nci hafta karşılaşmaları bugün oynanan 9 maçla tamamlandı.

Gecenin önemli karşılaşmasında Manchester City sahasında milli futbolcu Salih Özcan’ın da formasını giydiği Borussia Dortmund’u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 80inci dakikada Stones ve 84üncü dakikada Haaland kaydetti. Dortmund’un karşılaşmadaki tek golü ise 56ncı dakikada Bellingham’dan geldi.

Karşılaşmaya ilk 11de başlayan milli futbolcu Salih Özcan, 88 dakika sahada kaldı.

PSG SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

Fransız temsilcisi Paris Saint Germain ise Maccabi Haifa deplasmanına konuk oldu. Ev sahibi ekip, 24üncü dakikada Cherynin golüyle öne geçti. PSG; 37nci dakikada Messi, 69uncu dakikada Mbappe ve 88inci dakikada Neymarın golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Günün diğer maçları ve alınan skorlar şöyle:

Rangers – Napoli: 0-3

Milan – Dinamo Zagreb: 3-1

Chelsea – Salzburg: 1-1

Shakhtar Donetsk – Celtic: 1-1

Real Madrid – RB Leipzig: 2-0

Kopenhag – Sevilla: 0-0

Juventus – Benfica: 1-2

(DHA)