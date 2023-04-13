Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk ayağı, iki maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek final ilk ayağında, İspanya temsilcisi Real Madrid, İngiltere’nin Chelsea takımını Santiago Bernabeu Stadı’nda ağırladı.

Orta saha mücadelesiyle başlayan karşılaşmada golü bulan taraf Real Madrid oldu. Dani Carvajal’ın orta sahadan uzun ara pasında savunma arasına giren Vinicius Junior’ın ceza sahası içinde markaj altında attığı şut, Chelsea kalecisi Kepa Arrizabalaga’dan döndü. Pozisyonu iyi takip eden Karim Benzema, kale önünde boşta kalan meşin yuvarlağı 22. dakikada filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı, bu skorla sona erdi.

İkinci devreye de atak başlayan Real Madrid’de, Federico Valvarde’nin uzun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Rodrygo’yu ceza sahasına girmeden hemen önce faulle durduran Chelseali savunma oyuncusu Ben Chilwell, 59. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Oyuna 71. dakikada Rodrygo’nun yerine giren Marco Asensio, 74. dakikada farkı ikiye çıkardı. Real Madrid’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşu organizasyonunda, Vinicius Junior’ın kısa pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan İspanyol oyuncu, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleye göndererek takımını 2-0 öne geçirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Benzema, bu maçtaki performansıyla yeni rekorlara imza attı. Şampiyonlar Ligi’nde 130. maçına çıkarak en çok forma giyen Real Madridli ikinci oyuncu Raul Gonzalez’i yakalayan Fransız yıldız, turnuvada İngiliz takımları karşısında 20. kez ağları sarstı ve bu alanda Lionel Messi’nin (27 gol) ardından en golcü ikinci oyuncu konumuna da geldi.

Milan, Napoli’yi tek golle geçti

İtalyan takımlarını karşı karşıya getiren diğer karşılaşmada ise Milan, San Siro Stadı’nda Napoli’yi konuk etti.

Ev sahibi ekip, kontrataktan geliştirdiği pozisyonda 40. dakikada Ismael Bennacer’in fileleri sarsmasıyla rakibini 1-0 mağlup etti.

Napoli’de Zambo Anguissa, 74. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmaların rövanşları, 18 Nisan Salı günü oynanacak. (AA)