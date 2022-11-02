Şampiyonlar Ligi’nde 8 takım son 16 turuna yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6’ncı ve son hafta karşılaşmaları, 4 grupta oynanan 8 maçla başladı. Oynanan karşılaşmaların ardından gruplarını ilk 2 sırada bitiren Napoli, Liverpool, Porto, Club Brugge, Bayern Münih, Inter, Tottenham ve Eintracht Frankfurt, son 16 turuna yükseldi.

Şampiyonlar Ligi’nde A, B, C ve D gruplarının son haftasında 8 karşılaşma oynandı. A Grubu’nda Liverpool, sahasında Napoli’yi 2-0 yenerek rakibine ilk mağlubiyetini yaşattı. B Grubu’nda ise Bayern Münih sahasında Inter’i 2-0’lık skorla geçerek grupta 6’da 6 yaptı ve 18 puanla ilk sırada yer alarak son 16 turuna yükseldi. D Grubu’nda ise düğüm son haftada çözüldü. Tottenham deplasmanda Olimpik Marsilya’yı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 90+5’inci dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek grubu lider bitirdi. Eintracht Frankfurt ise deplasmanda Sporting CP’yi 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek grubu 2’nci tamamladı. Şampiyonlar Ligi’nde 4 grupta oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde;

A GRUBU

Liverpool – Napoli: 2-0

Rangers – Ajax: 1-3

B GRUBU

Porto – Atletico Madrid: 2-1

Bayer Leverkusen – Club Brugge: 0-0

C GRUBU

Bayern Münih – Inter: 2-0

Viktoria Plzen – Barcelona: 2-4

D GRUBU

Marsilya – Tottenham: 1-2

Sporting CP – Eintracht Frankfurt: 1-2

ATLETICO MADRID, AVRUPA’YA VEDA ETTİ

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan karşılaşmaların ardından gruplarında sonuncu olarak Avrupa kupalarından elenen 3 takım daha belli oldu. A Grubu’nda Rangers, sahasında Ajax’a 3-1 mağlup olarak grubunu son sırada tamamladı. B Grubu’nda Atletico Madrid, Porto’ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak grubunu son sırada bitirdi ve Avrupa’ya veda etti. D Grubu’nda ise Olimpik Marsilya, sahasında Tottenham’a 2-1 mağlup olarak Avrupa kupalarından elendi. Son hafta karşılaşmaları öncesinde Plzen, Celtic ve Kopenhag’ın da gruplarını son sırada bitirmesi kesinleşmişti.

AJAX, LEVERKUSEN VE SPORTING CP, AVRUPA LİGİ’NDE

Şampiyonlar Ligi’ndeki gruplarını 3’üncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek 3 takım daha netleşti. Oynanan karşılaşmaların ardından A Grubu’ndan Ajax, B Grubu’ndan Bayer Leverkusen, D Grubu’ndan Sporting CP, yoluna Avrupa Ligi Son 32 Turu’ndan devam edecek. Son hafta karşılaşmaları öncesinde C Grubu’nda Barcelona, F Grubu’nda Shakhtar Donetsk ve G Grubu’nda ise Sevilla’nın Avrupa Ligi’nde mücadele etmesi kesinleşmişti. (DHA)