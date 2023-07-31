Şampiyon Fenerbahçe!

TÜRKİYE’de futbol ile ilgilenen kime sorarsanız sorun sezon başında şampiyonluğun en büyük adayından birinin Fenerbahçe olduğunu söyleyecektir. Ancak maalesef son dokuz sezondur sezon başındaki şampiyonluk adayımız Fenerbahçe, sezon sonunda hep ‘transferin şampiyonu’ olmakla yetiniyor. Bu sezon da aynı senaryoyu yaşayacak gibi görünüyor. Hazırlık maçlarında bu çok net ortaya çıktı. Kimse o 5-0’lık kendi dengi hiç olmayan rakibi karşısında aldığı galibiyete bakmasın ve kendini kandırmasın. Hucum hattı tamam gibi gözüküyor ama orta sahaya bir atom karınca misali transfer gerekir. Bunlar yapılırsa benim de şampiyonluk adayım Fenerbahçe olur.

Galatasaray’a gelince… Geçen sezonun şampiyonu doğal olarak önümüzdeki sezonunda en büyük adayıdır. Kadrosunu korudu, yine en büyük transferini İcardi ile yaptı. Orta saha ve defans hattı belki Süper Lig’i götürebilir ama Şampiyonlar Ligi için yeterli değil. Erden Timur transfer bombaları patlamaya başlarsa hiç şaşırmayın.

Beşiktaş, sessiz ve derinden gidiyor. Geçen sezon devre arasında kadronun iskeleti oluştu. Ancak şampiyonluk için bu kadro yeter mi, orası soru işareti. Bana göre Beşiktaş bırakın şampiyonluğu, Fenerbahçe gibi transferin de şampiyonu olamayacak. Kimse darılıp gücenmesin benim hiç ama hiç ümidim yok.

Bir diğer ümitsiz vaka ise Trabzonspor. Zaten küçülmeye de gittikleri için hedef Avrupa’ya gitmek olacaktır. Bazı takviyeler yapılsa da kadrodaki birkaç oyuncu gitmek için plan yapıyor. Görünen o ki önümüzdeki sezonda da fırtına esemeyecek gibi duruyor.