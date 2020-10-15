Şampiyon bisikletçi Zeynep’in acı sonu

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından 32 yaşındaki Zeynep Aslan, Çiğli ilçesine bağlı Kaklıç Mahallesi yakınında antrenman sırasında tali yoldan çıkan bir kamyonun altında kalarak can verdi.

Bir çocuk annesi olan genç sporcunun ölümü, büyük üzüntüye neden oldu. Aslan’ın cenazesi, Adli Tıp Morgu’na kaldırılırken, kendisine çarpan kamyon şoförü gözaltına alındı.

Görgü tanıkları bölgede yol çalışması yapıldığını, bu sırada tali yoldan çıkan kamyon sürücüsünün seyir halindeki Zeynep Aslan’ı görmeyerek çarptığını belirtti.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Çok üzgünüm. Bisiklet sürücülerinin trafikte yaşadığı sorunlara kalıcı bir çözüm bulunması dileğiyle yaşadığımız bu acının son olmasını temenni ediyorum” dedi. DHA