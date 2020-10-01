Samandağ’da, denizde hortum

Hatay’ın Hassa ilçesinde dün öğle saatlerinde kumluk alanda çıkan küçük çaplı hortumun ardından, gece saatlerinde de Samandağ ilçesinde denizde 2 hortum çıktı.

Hassa’da, dün öğle saatlerinde etkili olan rüzgarında etkisiyle, kumluk alanda hortum oluştu. Küçük çaplı hortum, aracıyla bölgeden geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, kısa süre sonra sona erdi. Gece saatlerinde de Samandağ sahilinde etkili olan fırtına ve sağanağın ardından, denizde de 2 hortum çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen hortumlar, bir süre sonra sona erdi.