Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi
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Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Operasyon bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi daha hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi” denildi.

(DHA)

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