Sakarya’da kayınvalidesini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, boşanmak isteyen eşiyle tartışması sırasında kayınvalidesini silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Karasu Adliyesi önünde dün yaşanan olayın ardından kaçmak isterken polis ekiplerince yakalanan E.T’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kayınvalide A.Ö’nün ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Karasu Adliyesi önünde, dün E.T. ile kendisinden boşanmak isteyen eşi N.T. ve kayınvalidesi A.Ö. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine E.T’nin tabancayla ateş etmesi sonucu kurşun isabet eden A.Ö. yaralamıştı.

Kaçmak isteyen şüpheli, adliyedeki kolluk kuvvetlerince yakalanmıştı. (AA)