Sakarya’da denize girmek yasaklandı
Haberler Gündem

Sakarya’da denize girmek yasaklandı

Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca’nın sahil kesimlerinde dün başlayan yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini sürdürüyor.

Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları uyarıyor.

(AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Malatya’da yüksek katlı binalar patlatılarak böyle yıkıldı

Malatya’da yüksek katlı binalar patlatılarak böyle yıkıldı

Açık cezaevine dönecek hükümlüler için süre sona eriyor

Açık cezaevine dönecek hükümlüler için süre sona eriyor

TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası! 3 yaralı

TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası! 3 yaralı

Sakarya’da denize girmek yasaklandı
Gündem