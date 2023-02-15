Sakarya’da bir kişi evinde ölü bulundu
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Sakarya’da bir kişi evinde ölü bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir kişi yalnız kaldığı evinde ölü bulundu.

Yalı Mahallesi 194. Sokak’taki evinde yalnız yaşayan Suat Saraylı’dan (59) bir süredir haber alamayan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin balkon kapısını açmasıyla içeri giren sağlık görevlileri, Saraylı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Saraylı’nın cenazesi, incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bu kişinin ölüm sebebinin otopsiyle belirleneceği, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (AA)

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