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Sakarya’da ahşap evde çıkan yangında biri çocuk 2 kişi öldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi.

Çukurahmediye Mahallesi Düz Sokak’ta bulunan iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, evde bulunan Batuhan Özer (21) ile Uras Çınar Dilber (11) hayatını kaybetti.

Dumandan etkilenen ve yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Özer ve Dilber’in cenazeleri, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki otopsi merkezine götürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (AA)

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Sakarya’da ahşap evde çıkan yangında biri çocuk 2 kişi öldü
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