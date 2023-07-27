Sakarya’da 3 ilçede denize girmek yasaklandı

Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde kötü hava koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Sakarya’nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde kaymakamlıklar tarafından, kötü hava koşulları ve rip akıntısı nedeniyle boğulma tehlikelerine karşı denize girmek yasaklandı. 3 ilçenin kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, “27.07.2023 günü Karasu, Kocaeli ve Kaynarcadaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur ifadeleri yer aldı.

(DHA)