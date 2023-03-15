Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. Maddesinin (b)fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 27 Mart 2023 (Mesai Bitimi)

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