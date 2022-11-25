Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Haberler Gündem

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
8 kişinin öldüğü afetle ilgili rapor ortaya çıktı

8 kişinin öldüğü afetle ilgili rapor ortaya çıktı

Beşiktaş’ta önlerini kesip para istedikleri kişilere saldırıp bıçakladılar

Beşiktaş’ta önlerini kesip para istedikleri kişilere saldırıp bıçakladılar

İstanbul’da TIR parkında yangın: 4 TIR kullanılamaz hale geldi

İstanbul’da TIR parkında yangın: 4 TIR kullanılamaz hale geldi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Gündem