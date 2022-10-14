Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

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