Sakarya Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alıyor

Sakarya Üniversitesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre 28 Öğretim Üyesi alacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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