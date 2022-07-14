Sakarya Büyükşehir Belediyesi arsa satacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 24108,57 m² yüzölçümlü arsa satışı gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait olup 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre “Ticaret+ İmalathane Tesis Alanı” olarak planlanan Sakarya İli Erenler İlçesi Erenler Mahallesi 13454 parsel nolu 24108,57 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın satışı.

İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, 26.07.2022 Salı günü saat 15:00’da yapılacak.

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