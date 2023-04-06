Sahte site ile Togg dolandırıcılığına 3 tutuklama

Mersin merkezli soruşturmada, Togg satışı yaptıklarını belirterek sahte siteden 22 kişiyi dolandırdıkları suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 1’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yerli otomobil Togg’u satın almak için bir internet sitesine ön kayıt yaptıran E.E., bildirilen banka hesabına 60 bin TL gönderdi. Bir süre sonra sitenin sahte olduğunu ve dolandırıldığını fark eden E.E., savcılığa gidip, suç duyurusunda bulundu. Polis de para yatırılan hesabın Y.Ç.’ye ait olduğunu tespit etti. Y.Ç. ile birlikte parayı çekmeye giden O.T. ve şüphelileri yönlendiren E.M., Ankara’da yakalandı. Şüpheli hesap sahiplerinden S.K. de İstanbul’da gözaltına alındı.

Banka hesaplarındaki para trafiğini inceleyen polis, 21 kişinin daha aynı yöntem ile dolandırıldığını tespit etti. Şüphelilerden S.K.’nin hesabındaki 1 milyon 316 bin 500 TL’ye de bloke konuldu. Mersin merkezli yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 4 şüpheliden Y.Ç., O.T. ve E.M. tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)