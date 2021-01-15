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Sahte simitçi bayılma numarasıyla duygu sömürüsü yaptı

Taksim Meydanı’nda simit satıyormuş gibi dolaşan bir çocuk, bayılma numarası yaparak insanlardan para almaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, şüpheli polis ekipler tarafından gözaltına alındı.

FOTO: İHA

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde eline simit tepsisi alarak, simit satıyormuş gibi yapan şahıs, bir anda kendini yere atarak bayılma numarası yaptı.

İnsanlara duygu sömürüsü yapan ve kendisini bir anda yere atan kişinin tepsisinde bulunan simitler yere saçılırken yere düşen kişinin ağzından, daha önce sürdüğü bir madde nedeniyle kırmızı sıvı aktı.

FOTO: İHA

Ağzından kan geldiği izlenimini oluşturan kişi, bu şekilde vatandaşları hasta olduğuna inandırmaya çalıştı. Yere düşen kişinin yanına koşan vatandaşlar simitçiye yardım etti.

Durumdan şüphelenen bölgedeki Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, polis merkezine götürerek ceza kesti. (İHA)

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