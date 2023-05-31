Sahte mahkeme kararıyla erişim engeli satan şebekeye operasyon

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında ünlülerin de bulunduğu 12 kişiye, optik cihazlarla hazırladığı sahte mahkeme kararını para karşılığı satarak, bu yolla ulusal basın kuruluşlarında yayınlanan bazı haberlere erişim engeli getirdiği iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ulusal basın kuruluşlarına bazı haberlere erişim engeli getirilmesi ile ilgili gönderilen mahkeme kararlarının sahte olduğuna dair ihbar aldı. İhbarın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda bazı ulusal basın yayın kuruluşlarına sulh ceza hakimlikleri adına gönderilen erişim engeli kararları incelemeye alındı. Çalışmaların devamında ulusal yayın organlarına gönderilen erişim engeli taleplerinin optik cihazlar ile hazırlanan sahte belgeler olduğu tespit edildi. Çalışmaların ardından 27 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin mahkeme kararlarını optik cihazlarla hazırladıkları, bu kararları aralarında ünlülerin de bulunduğu 12 kişiye para karşılığı sattıkları belirlendi. Ekipler şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Şebeke lideri Uğur Yılmaz ile basın kuruluşlarına avukatlar adına farklı operatörlerden sahte mail gönderen İlknur Özkan, geçen yıl düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken İlknur Özkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmaların devamında şebeke üyesi olduğu belirlenen 12 şüphelinin yakalanması için de bu sabah İstanbul, Ankara, Ordu, Düzce, Sakarya, Tekirdağ’da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şu ana kadar 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan, gözaltına alınanlar arasında daha önce narkotik madde ticaretiyle ilgili hakkında işlem yapılan bir şirketin yönetim kurulu başkanının da olduğu öğrenildi. (ANKA)