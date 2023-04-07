Sahte konteyner ilanlarıyla ‘kapora’ dolandırıcılığı!
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından internete sahte konteyner ilanları verip, vatandaşlardan kapora alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen Kenan Topbaş (40), Muğla’da yakalanıp, tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kenan Topbaş’ın internette sahte konteyner ilanları verip, deprem bölgesindeki vatandaşlardan kapora alarak dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polisin düzenlendiği operasyonda Topbaş, Menteşe ilçesindeki Kötekli Mahallesi’nde bulunan evinde dün gözaltına alındı. Dolandırıcılık suçundan hakkında 17 aranma kaydı bulunan Topbaş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)
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