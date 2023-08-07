Sahte ilaç ürettikleri öne sürülen 2 zanlı yakalandı

Mersin’in Mezitli ilçesinde, sahte ilaç ürettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sahte ilaç imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İncelemelerin ardından kimliği belirlenen şüpheliler A.A. ve H.E’nin evlerinde arama yapan ekipler, çeşitli markalarda ve paketlenmiş halde 1720 kutu sahte ilaç ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.

(AA)