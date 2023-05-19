Sahte içkiden 6 ölüm için istenilen ceza belli oldu

Bursa’da 6 kişinin sahte içkiden ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu 3 sanık hakkında Kasten öldürme suçundan her bir sanık için 6şar kez olmak üzere toplam 18 müebbet hapis cezası istendi. İddianamenin Bursa 9uncu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından sanıkların yargılanmasına başlanacak.

Olay, geçen yıl kasım ayında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece (60), Fuat İşcen (49), Kemal Cihat İşcen, Erhan Seper (67), Mahmut Akça, Murat K. (57), Bülent D. (45), Ramazan Ç. (49), Fatih U., Suriye uyruklu Basem M., Celal T. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Bu kişilerden Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece, Fuat İşçen, Mahmut Akça ve Erhan Seper yaşamını yitirdi. Diğerleri ise taburcu edildi.

Polisin başlattığı soruşturma kapsamında metil alkolü İzmirden Bursaya gönderdiği tespit edilen Oktay Yüce (44), Bursada sahte içkiyi sattığı belirlenen Raif Aytaç Uzcan (46) ve taburcu olduktan sonra gözaltına alınan ölenlerden Fuat İşcenin ağabeyi Kemal Cihat İşcen (52), tutuklandı.

SORUŞTURMA 6 AYDA TAMAMLANDI

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 6 aylık soruşturma tamamlanarak 9 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanıklar Kemal Cihat İşcen, Oktay Yüce ve Raif Aytaç Uzcan hakkında Kasten öldürme suçundan, her bir sanık için 6şar kez olmak üzere toplam 18 kez ömür boyu hapis cezası istendi. Sanıklar, iddianamenin kabul edilmesinin ardından, Bursa 9uncu Ağır ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. (DHA)