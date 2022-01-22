Sahte belgelerle icralık araçları satan şebekeye operasyon

Gaziantep merkezli beş ilde, icralık araçları sahte belgelerle satarak haksız kazanç sağlayan şebekeye yönelik jandarma ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonucu yakalanan 8 şüpheli şahıstan 5’i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte belgelerle icralık araçları satarak haksız kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik 18 Ocak 2022 tarihinde Diyarbakır, Mersin, Bursa ve Tunceli illerinde adli makamların koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, sahte belgelerle icralık araçların aynı gün satışını gerçekleştirmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 8 şüpheli şahıs yakalandı.

Adreslerde arama yapıldı, şahıslardan 5’i tutuklandı

Şahısların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda araç ruhsatı ve 1 adet çalıntı kaydı bulunan sahte plaka takılı lüks araç ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 5’i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)