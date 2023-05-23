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Sahte altın ve takı operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen bir soruşturma çerçevesinde bu sabah İstanbul ve Kocaeli’nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sahte altın, bilezik ve takı malzemelerini piyasaya sürme hazırlığında olan 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, İstanbul’daki altın imalat atölyelerinde sahte altın, bilezik ve takı malzemelerinin basıldığı ve kuyumculara bozdurmak suretiyle piyasaya sürüldüğü yönünde oluşan ihbarlar nedeniyle 7 kişi hakkında çalışma başlatıldı.

5 KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucunda ise bu sabah İstanbul ve Kocaeli’nde belirlenen toplam 9 ayrı adrese operasyon yapıldı. 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü bildirildi.

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