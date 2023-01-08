Sahipsiz köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Diyarbakır’da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk başından yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesinde ikamet eden Burak E. önceki gün evlerinin yakınındaki Peyas Mahallesi’nde arkadaşıyla sokakta oynadığı sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Başından yaralanan Burak E, ailesi tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Başına dikiş atılan ve kuduz aşısı yapılan çocuk taburcu edildi.

Burak E’nin babası Kadri E. (42) AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun sahipsiz köpeğin saldırısı nedeniyle yaralanmasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Kadri E, “Başkalarının da içi yanmasın. Yetkililerden rica ediyoruz, bu köpekler toplatılsın. Oğlumun başına 30’a yakın dikiş atıldı. Tedavisine devam edeceğiz.” dedi.

Amca Bedri E. de geçen ay çocuğunun sahipsiz köpeğin saldırısına uğradığını, aynı durumun yeğeninin de başına geldiğini ifade etti.

Mahalledeki çocukların okula giderken ve dönüş yolunda tedirgin olduğunu anlatan Bedri E, “Biz bile sabah işe giderken korkuyoruz, çocuklar nasıl korkmasınlar? Mahallemizde çok başıboş köpek var. Yetkililerden bu konuda çalışma yapmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

(AA)