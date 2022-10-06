Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacak
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Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere uzman erbaş alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Başvurular, 10-20 Ekim 2022 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

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