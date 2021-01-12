Sağlıksız ortamda satılan maskeler tehlike saçıyor

Koronavirüs pandemisi ile birlikte maske kullanımı hayatın önemli bir parçası oldu. Mersin’de sokak, market, minibüs durağı gibi sağlıksız ortamda maske satışı arttı. Maskelerin denetimsiz bir şekilde satılmasına ilişkin Mersin Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır’dan uyarı geldi. Sağır, sağlıksız ortamlarda satılan maskelerin koronavirüsün yanı sıra birçok hastalıkta bulaş riskini arttırdığını belirtti.

Maskenin, hasta olan kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırmaması için önemli bir engelleyici faktör olduğunu kaydeden Sağır, “Şu an toplumda kimin hasta olduğunu bilmediğimiz için herkesin maske takması bulaşın azalması için önemli bir engelleyici faktör. İçinde bulunduğumuz dönemde maskeye ulaşma anlamında bir sıkıntı yok.

O nedenle maskelerin artık koruyucu olması gerekiyor bizleri. Ağzımızı herhangi bir şeyle kapattığımız zaman virüsten korunduğumuzu sanıyoruz. Maskenin taşıması gereken standartlar vardır. Maskede iki tip kumaş var. Maskenin öncelikle 3 katlı olması ve 75 gramdan az olmaması ve burun kısmına oturması için mutlaka tel aparatının olması gerekir” dedi.

‘SOKAKTA SATILAN MASKELER YÜZDE 60 KORUYUCULUĞA SAHİP’

Tıbbı bir malzeme olan maskeni şu an ticari bir ürün olarak görüldüğünü belirten Sağır, “Bu çok büyük bir hata. Maske tıbbı bir malzemedir. Bunun ticaretini yaparak herkes nemalanmaya çalışıyor. Maskelerin medikaller ya da eczaneler aracılığıyla ehil eller tarafından satılması gerekiyor. Maskelerin mutlaka CE belgeli, TSE’den onaylı olması ve aynı zaman ürün takip sistemi dediğimiz ÜTS’de kayıtlı olması gerekir.

ÜTS’de kayıtlı ürün Sağlık Bakanlığından onay almış ürün anlamına gelir. O yüzden maskeleri ehil ellerden almamız gerekir. Bunlar tek kullanımlık ürünlerdir. Sabah takıp akşama kadar kullanabileceğiniz ürünler değillerdir. Sokakta satılan maskeler koruyuculuğu olmayan maskelerdir. Maskenin normal şartlarda yüzde 95 koruyuculuğunun olması gerekiyor. Sokakta satılan maskeler ise yüzde 60 koruyuculuğa sahip. Yani ağızdan çıkan 100 bakterinin 60’ı içeride kalırken 40’ı dışarı çıkıyor. Bu da bulaşı artırır. Bu da korumasızlığı da artırıyor” diye konuştu.

‘MASKEYİ KULLANMADAN ÖNCE ELİNİZİ DEZENFEKTE EDİN’

Maskenin doğru kullanımı için de uyarılarda bulunan Sağır, “Maskeyi takarken de hassas olunması gereken nüanslar vardır. Maskeyi takmadan önce elinizi dezenfekte etmeniz, elinizin iç tarafına değmemesi gerekir.” ifadelerini kullandı. (DHA)