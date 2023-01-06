Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için
Kanuni, bir gazelinin giriş beytinde şöyle der:
“Halk içinde…
Muteber bir nesne yok:
Devlet gibi…
Olmaya Devlet…
Cihanda bir nefes:
Sıhhat gibi…”.
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Şu da sanırım Osman Bey’in kayınpederi Edebali’nin sözüydü:
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın oğul…”.
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Günümüz dünyasında:
Demokrasinin…
Hukukun…
Yargı bağımsızlığının…
Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin…
İnsan haklarına saygılı olmanın temeli:
Hem beden sağlığı…
Hem akıl sağlığı…
Hem ruh sağlığı…
Ve hem de:
Vicdan sağlığı yerinde olan:
Sağlıklı insanlara sahip olmaktır…
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Bir millet ancak…
Halkının ortak sağlığı seviyesinde güçlü olabilir…
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Türkiye, AKP iktidar döneminde…
Ortak sağlık seviyesini kaybetti…
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Bir yanda:
Parayla en üst düzey ve kalitede satın alınabilen insan sağlığı…
Diğer yanda:
Bir yandaş müteahhidin gelir garantisi kadar bile değeri olmayan:
Yurttaş sağlığı…
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Millet İttifakını oluşturan 6 siyasi parti…
Bilhassa…
“Çocuklarımızın sağlıklı beslenebilmeleri için…”.
Hazine’den mutlaka pay ayıracaklarını…
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Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için…
Ellerinden gelmeyeni bile başaracaklarını:
Taahhüt etmeli…
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Bu arada bir de kitap tavsiyesi yapmak istiyorum…
Yazarı, medyamızın sağlık konusundaki en başarılı gazetecilerinden biri olan Coşkun Bel…
Rahmi Turan’ın önsözünü yazdığı kitabın adı:
“Sağlıkta 20 Büyük Sorun ve Çözüm Yolları”.
O senden korksun
İstiklal Marşı:
“Korkma!” diye başlayan…
Korkusunu yendiği için…
Yedi düveli de yenen bir milletin torunları:
Korkuyla…
Endişeyle…
Kuşkuyla yaşıyor…
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Çünkü:
Korkutuluyorlar…
Çünkü:
Endişelendiriliyorlar…
Çünkü:
Kuşkulandırılıyorlar…
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Ve işin kötüsü…
Halkın yarısından çoğu:
Neden korkutulduğundan…
Niçin endişelendirildiğinden…
Niye kuşkulandırıldığından:
Şüphe etmiyor…
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Şüphe etmeyince:
Sorgulamıyor…
Sorgulamayınca:
Öğrenemiyor…
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Korkmaya…
Endişelenmeye…
Kuşkulanmaya devam ediyor…
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Ali Babacan’ın çağdaş demokrasi talepleriyle kavga ediyor…
Ama…
Erdoğan zihniyetinin iktidarda kalma sebebinin:
İşte o:
Korkular…
Endişeler…
Kuşkular olduğunu kabul etmek istemiyor…
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Korkma yahu…
Korkma be… Korkma…
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O senden korksun…
Sen yeter ki:
Denetle…
Sen yeter ki:
Hesap sor…
Gülün geçin
Altılı Masa’nın…
KHK ve HDP konularında:
Ortak karar alıp…
Her iki konuda da:
İktidarı hedefe koyması gerektiği kanaatindeyim…
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Eğer halk (ki belki bir kısım İYİ Partili) HDP ile yakınlaşma olduğu için Millet İttifakı’nın adayına değil de…
Cumhur İttifakı’nın adayına oy verecekse:
Bırakın versin…
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Çünkü bu halk…
Öcalan’dan destek alan Erdoğan’a bile kucak açan halk:
O halde:
Gülün geçin…
Benim siyaset anlayışıma göre bugünlerde:
HDP ve KHK mağdurlarının yanında durmak…
Sürgünde yaşayan gazetecilerin haberlerini referans olarak kullanmak…
Altılı Masa’nın yapabileceği en doğru şeydir…
★
Benimki sadece sesli düşünme…
Bir iktisatçı gözüyle:
“Ehemini mühimine tercih etme” duygusu…
Son karar:
Altılı Masa’nın…
Ya da…
Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli dedi ki:
“İstanbul’da 3+1 daire 3-3,5 milyon TL’ye bulunabilir. Bunlar ulaşılabilir rakamlar…”.
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Halkın %75’i açlık ve yoksulluk sınırında bir ücretle hayatını sürdürmeye çalışırken…
Bu lafı eden adam:
Ya sayı saymayı bilmiyor…
Ya da…
Allah akıl fikir versin…
Çünkü…
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Bir aile…
Sıfır faizle borçlansa…
Ve…
Aylık maaşının tamamını daire için ayırsa bile:
411 ay (34 yıl) borç ödemesi gerekiyor…
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Peki…
Ne yiyecek?..
Ne içecek?..
Ne giyecek?..
Nasıl aydınlanacak?..
Nasıl ısınacak?..
Nasıl banyo yapacak?..
Nasıl çamaşır, bulaşık yıkayacak?..
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Tatil, müzik, kitap, tiyatro gibi lüksleri(!) saymıyorum…
Çocukları nasıl okutabileceğini de saymıyorum…
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Son sözüm şu:
Bu adamlar milletle:
Alay ediyor…
Eğleniyor…
El sıkışılabilir
Haber şöyle:
Anayasa Mahkemesi, kapatılma davası açılan HDP’nin Hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke koydu.
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Önce ceza…
Sonra yargılama…
Bunu yapan:
Anayasa…
Kara mizah gibi…
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Neyse…
“Geçici” imiş…
HDP’liler Erdoğan’la anlaşır…
HDP’nin genel başkanlığına:
Ayhan Bilgen getirilirse…
El sıkışılabilir…
Ceremesini de çeker
Erdoğan’ın, başörtüsü serbestisinin anayasa değişikliğiyle garanti altına alınmasını…
Teklifine:
360 ya da 400 milletvekili “evet” dese bile…
Yine de…
Referanduma götüreceği iddia ediliyor…
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Canlarım…
Başörtüsü temel hak ve özgürlüklerin konusudur…
Anayasamız:
Temel hak ve özgürlüklerin referanduma götürülmesine cevaz vermiyor…
Bugün başörtüsü serbestisi referanduma götürülürse…
Yarın birileri gelir:
“Başörtüsüz sokağa çıkılamaz” yasa teklifini referanduma götürür…
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Yani canlarım…
Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği için 360 milletvekilinin “evet” demesi yetmez…
En az 400 milletvekilinin “evet” demesi şart…
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Nitekim Erdoğan da 2022 yılı Kasım ayında yaptığı bir açıklamada şöyle demişti:
“Prensip olarak temel hak ve özgürlüklerle ilgili konuların halk oylamasına götürülmesini doğru bulmuyoruz…”.
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“Efendim Erdoğan söyler ama işine geleni yapar” diyenleriniz olacaktır her zaman olduğu gibi…
Evet yapar ama…
Günü geldiğinde…
Şartlar da olgunlaştığında:
Ceremesini de çeker…
Günün tespiti
Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz paylaştı…
Ben de sizlere ulaştırmak istedim…
Buyurun efendim:
Günün uyarısı
Atilla Kıyat
@atillakiyat
İstanbul’u seçimle alan Türkiye’yi alır.
İstanbul’u darbe ile alan tüm Türkiye’de sandığa gömülür, siyaset sahnesinden yok olur.
Günün sorusu
Kemal Uçar
@crkml
Camilerin tüm giderleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanıyor.
Özetle; Müslüman vatandaşlarımızın yanı sıra Ateist, Deist, Hristiyan vs vatandaşlarımızdan kesilen vergilerden karşılanıyor.
Bu durum kul hakkına giriyor mu?
Eğer giriyorsa çözüm önerileriniz nelerdir?