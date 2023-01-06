Kanuni, bir gazelinin giriş beytinde şöyle der:

“Halk içinde…

Muteber bir nesne yok:

Devlet gibi…

Olmaya Devlet…

Cihanda bir nefes:

Sıhhat gibi…”.

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Şu da sanırım Osman Bey’in kayınpederi Edebali’nin sözüydü:

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın oğul…”.

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Günümüz dünyasında:

Demokrasinin…

Hukukun…

Yargı bağımsızlığının…

Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin…

İnsan haklarına saygılı olmanın temeli:

Hem beden sağlığı…

Hem akıl sağlığı…

Hem ruh sağlığı…

Ve hem de:

Vicdan sağlığı yerinde olan:

Sağlıklı insanlara sahip olmaktır…

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Bir millet ancak…

Halkının ortak sağlığı seviyesinde güçlü olabilir…

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Türkiye, AKP iktidar döneminde…

Ortak sağlık seviyesini kaybetti…

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Bir yanda:

Parayla en üst düzey ve kalitede satın alınabilen insan sağlığı…

Diğer yanda:

Bir yandaş müteahhidin gelir garantisi kadar bile değeri olmayan:

Yurttaş sağlığı…

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Millet İttifakını oluşturan 6 siyasi parti…

Bilhassa…

“Çocuklarımızın sağlıklı beslenebilmeleri için…”.

Hazine’den mutlaka pay ayıracaklarını…

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Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için…

Ellerinden gelmeyeni bile başaracaklarını:

Taahhüt etmeli…

★

Bu arada bir de kitap tavsiyesi yapmak istiyorum…

Yazarı, medyamızın sağlık konusundaki en başarılı gazetecilerinden biri olan Coşkun Bel…

Rahmi Turan’ın önsözünü yazdığı kitabın adı:

“Sağlıkta 20 Büyük Sorun ve Çözüm Yolları”.

O senden korksun

İstiklal Marşı:

“Korkma!” diye başlayan…

Korkusunu yendiği için…

Yedi düveli de yenen bir milletin torunları:

Korkuyla…

Endişeyle…

Kuşkuyla yaşıyor…

★

Çünkü:

Korkutuluyorlar…

Çünkü:

Endişelendiriliyorlar…

Çünkü:

Kuşkulandırılıyorlar…

★

Ve işin kötüsü…

Halkın yarısından çoğu:

Neden korkutulduğundan…

Niçin endişelendirildiğinden…

Niye kuşkulandırıldığından:

Şüphe etmiyor…

★

Şüphe etmeyince:

Sorgulamıyor…

Sorgulamayınca:

Öğrenemiyor…

★

Korkmaya…

Endişelenmeye…

Kuşkulanmaya devam ediyor…

★

Ali Babacan’ın çağdaş demokrasi talepleriyle kavga ediyor…

Ama…

Erdoğan zihniyetinin iktidarda kalma sebebinin:

İşte o:

Korkular…

Endişeler…

Kuşkular olduğunu kabul etmek istemiyor…

★

Korkma yahu…

Korkma be… Korkma…

★

O senden korksun…

Sen yeter ki:

Denetle…

Sen yeter ki:

Hesap sor…

Gülün geçin

Altılı Masa’nın…

KHK ve HDP konularında:

Ortak karar alıp…

Her iki konuda da:

İktidarı hedefe koyması gerektiği kanaatindeyim…

★

Eğer halk (ki belki bir kısım İYİ Partili) HDP ile yakınlaşma olduğu için Millet İttifakı’nın adayına değil de…

Cumhur İttifakı’nın adayına oy verecekse:

Bırakın versin…

★

Çünkü bu halk…

Öcalan’dan destek alan Erdoğan’a bile kucak açan halk:

O halde:

Gülün geçin…

Benim siyaset anlayışıma göre bugünlerde:

HDP ve KHK mağdurlarının yanında durmak…

Sürgünde yaşayan gazetecilerin haberlerini referans olarak kullanmak…

Altılı Masa’nın yapabileceği en doğru şeydir…

★

Benimki sadece sesli düşünme…

Bir iktisatçı gözüyle:

“Ehemini mühimine tercih etme” duygusu…

Son karar:

Altılı Masa’nın…

Ya da…

Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli dedi ki:

“İstanbul’da 3+1 daire 3-3,5 milyon TL’ye bulunabilir. Bunlar ulaşılabilir rakamlar…”.

★

Halkın %75’i açlık ve yoksulluk sınırında bir ücretle hayatını sürdürmeye çalışırken…

Bu lafı eden adam:

Ya sayı saymayı bilmiyor…

Ya da…

Allah akıl fikir versin…

Çünkü…

★

Bir aile…

Sıfır faizle borçlansa…

Ve…

Aylık maaşının tamamını daire için ayırsa bile:

411 ay (34 yıl) borç ödemesi gerekiyor…

★

Peki…

Ne yiyecek?..

Ne içecek?..

Ne giyecek?..

Nasıl aydınlanacak?..

Nasıl ısınacak?..

Nasıl banyo yapacak?..

Nasıl çamaşır, bulaşık yıkayacak?..

★

Tatil, müzik, kitap, tiyatro gibi lüksleri(!) saymıyorum…

Çocukları nasıl okutabileceğini de saymıyorum…

★

Son sözüm şu:

Bu adamlar milletle:

Alay ediyor…

Eğleniyor…

El sıkışılabilir

Haber şöyle:

Anayasa Mahkemesi, kapatılma davası açılan HDP’nin Hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke koydu.

★

Önce ceza…

Sonra yargılama…

Bunu yapan:

Anayasa…

Kara mizah gibi…

★

Neyse…

“Geçici” imiş…

HDP’liler Erdoğan’la anlaşır…

HDP’nin genel başkanlığına:

Ayhan Bilgen getirilirse…

El sıkışılabilir…

Ceremesini de çeker

Erdoğan’ın, başörtüsü serbestisinin anayasa değişikliğiyle garanti altına alınmasını…

Teklifine:

360 ya da 400 milletvekili “evet” dese bile…

Yine de…

Referanduma götüreceği iddia ediliyor…

★

Canlarım…

Başörtüsü temel hak ve özgürlüklerin konusudur…

Anayasamız:

Temel hak ve özgürlüklerin referanduma götürülmesine cevaz vermiyor…

Bugün başörtüsü serbestisi referanduma götürülürse…

Yarın birileri gelir:

“Başörtüsüz sokağa çıkılamaz” yasa teklifini referanduma götürür…

★

Yani canlarım…

Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği için 360 milletvekilinin “evet” demesi yetmez…

En az 400 milletvekilinin “evet” demesi şart…

★

Nitekim Erdoğan da 2022 yılı Kasım ayında yaptığı bir açıklamada şöyle demişti:

“Prensip olarak temel hak ve özgürlüklerle ilgili konuların halk oylamasına götürülmesini doğru bulmuyoruz…”.

★

“Efendim Erdoğan söyler ama işine geleni yapar” diyenleriniz olacaktır her zaman olduğu gibi…

Evet yapar ama…

Günü geldiğinde…

Şartlar da olgunlaştığında:

Ceremesini de çeker…

Günün tespiti

Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz paylaştı…

Ben de sizlere ulaştırmak istedim…

Buyurun efendim:

Günün uyarısı

Atilla Kıyat

@atillakiyat

İstanbul’u seçimle alan Türkiye’yi alır.

İstanbul’u darbe ile alan tüm Türkiye’de sandığa gömülür, siyaset sahnesinden yok olur.

Günün sorusu

Kemal Uçar

@crkml

Camilerin tüm giderleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanıyor.

Özetle; Müslüman vatandaşlarımızın yanı sıra Ateist, Deist, Hristiyan vs vatandaşlarımızdan kesilen vergilerden karşılanıyor.

Bu durum kul hakkına giriyor mu?

Eğer giriyorsa çözüm önerileriniz nelerdir?