Sağlıklı bir cinselliğin püf noktaları
Cinsel yaşamda çiftlerin uyumunu bozan en önemli nedenlerden biri de düzensiz ve aralıklı seks yapmaktır. Nasıl ki düzensiz beslenme ya da uyku sağlık için zararlıysa rastgele yapılan seks de cinsel sağlığı olumsuz etkiler…
Eşimle ilişkimiz nasıl düzenli hale gelebilir?
SORU:
35 yaşında 6 yıldır evli bir erkeğim. Evlendiğimden beri düzenli bir cinsel hayatım yok. Bazen 2-3 gün peş peşe cinsellik yaşıyoruz, bazen bir ay bir şey olmuyor. Bu bende erken boşalma sorununa neden oluyor. Düzenli bir cinsel hayat nasıl sağlanır* K.S./ Niğde
CEVAP:
Erkekte ereksiyon kalitesi ve boşalma denetimi için belirli aralıklarla ereksiyonun gerçekleşmesi ve boşalma olması gerekir. Aynı şey kadın içinde geçerlidir. Kadınlar da cinsel uyarılma ve orgazm sonradan öğrenilen ve tekrarlarla pekişen bir beceridir, tekrar arttıkça uyarılma ve haz alma artar. Düzenli bir cinsel hayat için eşler aralarında konuşarak haftanın belirli günleri cinsel yakınlık yaşamak için anlaşabilir. Bu esnek bir anlaşmadır, her seferinde cinsel ilişki yaşamak zorunda olmazlar, bu süreyi birlikte erotik bir şeyler seyretmek, okumak, sohbet etmek için değerlendirebilir. Bu paylaşımlar yeniliklere açık ve istikrarlı bir şekilde davam ettiğinde zamanla düzenli bir cinsel yaşamı sağlayacaktır.
Neden doğum sonrası orgazm olamadım?
SORU:
36 yaşındayım, ilk çocuğumun doğumuna kadar herhangi bir orgazm sorunum yoktu. Oldukça zor bir doğum sonrasında ruhen ve bedenen oldukça yıprandım ve bir daha orgazm olamadım. Yeniden orgazm yaşamak istiyorum. Ne yapmalıyım? A.C./ İzmir
CEVAP:
Orgazm bozuklukları diğer cinsel işlev bozuklukları gibi baştan beri hep var olması ya da önceden olmayan bir sorunun sonradan ortaya çıkmasına göre iki ayrı grupta değerlendirilir. İlk grup daha çok organik nedenlere bağlıyken ikinci grup hastalık, ameliyat hataları, ilaç kullanımı, ilişki problemleri ya da psikolojik sorunlarla daha fazla ilişkilendirilir. Sizin durumunuzda yaşadığınız orgazm sorununun doğum sonrası ortaya çıkması ilk bakışta akla doğum travmasını getirse de çok farklı nedenlerden kaynaklanabileceği için kadın doğum uzmanı, psikiyatrist ve cinsel terapist tarafından kapsamlı bir değerlendirme gerektirir. Bu nedenle öncelikle bir kadın doğum uzmanına görünmeniz, organik bir problem yoksa bir cinsel sağlık uzmanından profesyonel destek almanız uygun olacaktır. Orgazm sorunları çözülebilir bir cinsel işlev bozukluğudur, biraz sabırlı olmanız gerekebilir.
Testislerimdeki ağrı kısırlığa yol açar mı?
SORU:
26 yaşındayım. Bir yıldır testislerimde ağrı var. Evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorum. Bu sorun ilerde çocuk sahibi olmama engel olur mu? H.A./Trabzon
Neresi olursa olsun vücuttaki herhangi bir ağrı bir şeylerin yolunda gitmediğini gösterir. Ağrı aslında sorunlu bölgeye dikkat çektiği için bir yere kadar faydalı bir histir. Bununla birlikte testisler gibi bazı organlardaki ağrı ve şişlikleri uzun vadede istenmeyen kalıcı sonuçları olduğu için ayrıca önemlidir. Testislerdeki ağrılarda, başta varikosel olmak üzere enfeksiyon, testis tümörü, travmaya bağlı kanama, testis dönmesi, kasık fıtığı gibi rahatsızlıklar akla gelmelidir. Özellikle genç erkeklerde testis dönmesi ihtimali göz önüne alınarak dikkatli olunması gerekir. Ayrıca uzun süre boşalmadan uyarılmış kalma da testislerde ağrıya neden olabilir. Sizin durumunuzda aciliyet gerektiren durumlar düşünülerek beklemeden doktora başvurmanız uygun olur. Sağlık sorunlarında ne kadar erken tedaviye başlanırsa iyileşme ve kalıcı zarardan korunma o kadar fazla olur.