Sağlıklı bir cinselliğin püf noktaları

Cinsel yaşamda çiftlerin uyumunu bozan en önemli nedenlerden biri de düzensiz ve aralıklı seks yapmaktır. Nasıl ki düzensiz beslenme ya da uyku sağlık için zararlıysa rastgele yapılan seks de cinsel sağlığı olumsuz etkiler…

Eşimle ilişkimiz nasıl düzenli hale gelebilir?

SORU:

35 yaşında 6 yıldır evli bir erkeğim. Evlendiğimden beri düzenli bir cinsel hayatım yok. Bazen 2-3 gün peş peşe cinsellik yaşıyoruz, bazen bir ay bir şey olmuyor. Bu bende erken boşalma so­rununa neden oluyor. Düzenli bir cinsel hayat nasıl sağlanır* K.S./ Niğde

CEVAP:

Erkekte ereksiyon kalitesi ve boşalma denetimi için belirli aralıklarla ereksiyonun gerçekleşmesi ve boşalma olması gerekir. Aynı şey kadın içinde geçerlidir. Kadınlar da cinsel uyarılma ve orgazm sonradan öğre­nilen ve tekrarlarla pekişen bir beceridir, tekrar arttıkça uyarılma ve haz alma artar. Düzenli bir cinsel hayat için eşler aralarında konuşarak haftanın belirli günleri cinsel yakınlık yaşamak için anlaşabilir. Bu esnek bir anlaşmadır, her seferinde cinsel ilişki yaşamak zorunda olmazlar, bu süreyi bir­likte erotik bir şeyler seyretmek, okumak, sohbet etmek için değerlendirebilir. Bu paylaşımlar yeniliklere açık ve istikrarlı bir şekilde davam ettiğinde zamanla düzenli bir cinsel yaşamı sağlayacaktır.

Neden doğum sonrası orgazm olamadım?

SORU:

36 yaşındayım, ilk çocuğumun doğumuna kadar herhangi bir orgazm sorunum yoktu. Oldukça zor bir doğum sonrasında ruhen ve bedenen oldukça yıprandım ve bir daha orgazm olamadım. Yeniden orgazm yaşamak istiyorum. Ne yapmalıyım? A.C./ İzmir

CEVAP:

Orgazm bozuklukları diğer cinsel işlev bo­zuklukları gibi baştan beri hep var olması ya da önceden olmayan bir sorunun sonradan ortaya çıkmasına göre iki ayrı grupta değer­lendirilir. İlk grup daha çok organik neden­lere bağlıyken ikinci grup hastalık, ameliyat hataları, ilaç kullanımı, ilişki problemleri ya da psikolojik sorunlarla daha fazla ilişki­lendirilir. Sizin durumunuzda yaşadığınız orgazm sorununun doğum sonrası ortaya çıkması ilk bakışta akla doğum travmasını getirse de çok farklı nedenlerden kaynakla­nabileceği için kadın doğum uzmanı, psiki­yatrist ve cinsel terapist tarafından kapsamlı bir değerlendirme gerektirir. Bu nedenle öncelikle bir kadın doğum uzmanına görün­meniz, organik bir problem yoksa bir cinsel sağlık uzmanından profesyonel destek almanız uygun olacaktır. Orgazm sorunları çözülebilir bir cinsel işlev bozukluğudur, biraz sabırlı olmanız gerekebilir.

Testislerimdeki ağrı kısırlığa yol açar mı?

SORU:

26 yaşındayım. Bir yıldır testislerimde ağrı var. Evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorum. Bu sorun ilerde çocuk sahibi olmama engel olur mu? H.A./Trabzon

Neresi olursa olsun vücuttaki herhangi bir ağrı bir şeylerin yolunda gitmediğini gösterir. Ağrı aslında sorunlu bölgeye dikkat çektiği için bir yere kadar faydalı bir histir. Bununla birlikte testisler gibi bazı organlardaki ağrı ve şişlikleri uzun vadede istenmeyen kalıcı sonuçları olduğu için ayrıca önemlidir. Tes­tislerdeki ağrılarda, başta varikosel olmak üzere enfeksiyon, testis tümörü, travmaya bağlı kanama, testis dönmesi, kasık fıtığı gibi rahatsızlıklar akla gelmelidir. Özellikle genç erkeklerde testis dönmesi ihtimali göz önüne alınarak dikkatli olunması gerekir. Ayrıca uzun süre boşalmadan uyarılmış kal­ma da testislerde ağrıya neden olabilir. Sizin durumunuzda aciliyet gerektiren durumlar düşünülerek beklemeden doktora başvur­manız uygun olur. Sağlık sorunlarında ne kadar erken tedaviye başlanırsa iyileşme ve kalıcı zarardan korunma o kadar fazla olur.