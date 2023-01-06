Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Görevlisi alıyor

Sağlık Hizmetleri MYO Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Sağlık Hizmetleri MYO’ne Öğretim Görevlisi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

SON BAŞVURU TARİHİ :20.01.2023

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