Vahşet! Sağlık çalışanı kadını feci şekilde öldürdü

İstanbul Kartal’da bir aile sağlığı merkezine silahla gelen sabıkalı Rahmi Uygun, 33 yaşındaki hemşire Ömür Erez’i başından silahla vurarak öldürdü. Saldırının ardından kayıplara karışan Rahmi Uygun Bağcılar’da yakalandı.

Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Aile sağlık merkezine elinde silahla gelen Rahmi Uygun, burada çalışan Ömür Erez isimli sağlık çalışanını silahla başından vurdu.

Başından vurulan Erez yaralanırken saldırgan Uygun olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 33 yaşındaki Ömür Erez hayatını kaybetti.

İl dışından geldiği belirlenen ve polis tarafından aranan Rahmi Uygun’un 20 suç kaydı olduğu öğrenildi.

“KONYA’DAN BELALIM GELDİ” DİYEREK YARDIM İSTEMİŞ

Görgü tanığı Savaş Kuru, “Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu” diye konuştu.

Olayı gören Mevlüt Koç de, “Kız bana ‘Konya’dan belalım geldi, gel’ dedi. Ben de hemen içeri girdim. ‘Polisi ara gelsin alsın’ dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etmeye başladı. Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti. Durmadan telefonla rahatsız ediyordu. Derdi kızla birlikte olmak, evlenmek. Ama kız istemiyordu bunu. Olayın tam karşısındaydım. Konuşuyordu kızla. Sonra kaçtı” diye konuştu

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: BAĞCILAR’DA YAKALANDI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili şu bilgiler verildi:

“Bugün saat 13.45 sıralarında Kartal ilçemiz Yunus Mahallesi Topselvi 10 nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen şüpheli R.U. adlı şahsın, silahla ateş ederek yaraladığı Hemşire Ö.E. kaldırıldığı hastanede maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

Hemşire Ö.E.’ye silahlı saldırı olayının firari şüphelisi R.U. Bağcılar ilçemizde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır.

Şüpheliye ait arşiv araştırmasında “Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik” suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Hemşire personelimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz.”