Sağlık Bilimleri Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sağlık Bilimleri Üniversitesi aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma görevlisi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi 04.01.2023

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