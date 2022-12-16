Sağlık Bilimleri Üniversitesi 270 akademik personel alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne akademik personel alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Üniversite’nin birimlerinde görevlendirilmek üzere. Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca 270 Öğretim Üyesi alacak.

Adaylar başvurularını ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde https://akbys.sbu.edu.tr adresi üzerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Bilgi Yönetim Sistemini (AKBYS) kullanarak elektronik ortamda online olarak yapacak. Başvuruya esas bilimsel faaliyetlerin yanı sıra kimlik ve istenilen diğer onaylı belgelerin eksiksiz olarak sisteme okunaklı şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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