Sağlık Bilimleri Fakültesi araştırma görevlisi alıyor
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Sağlık Bilimleri Fakültesi araştırma görevlisi alıyor

Sağlık Bilimleri Fakültesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre araştırma görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Araştırma Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

SON BAŞVURU TARİHİ : 25.04.2022

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