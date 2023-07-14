Sağlık Bakanlığı’ndan ‘sıcak hava’ uyarısı: Dışarı çıkmak zorunda kalırsanız…
Haberler Sağlık

Sağlık Bakanlığı’ndan ‘sıcak hava’ uyarısı: Dışarı çıkmak zorunda kalırsanız…

Sağlık Bakanlığı tarafından, ‘Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın’ uyarısı yapıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığını gösteren ‘Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın’ mesajı yazılı termometre fotoğrafı paylaşıldı.

Açıklamada, “Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Mecburen dışarı çıktığınız durumlarda gölge yerleri tercih edin ve dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin” ifadeleri yer aldı.

(DHA)

 

Sağlık
Bunlarda ilginizi çekebilir
Sıcaklarda artan “samyeli” hastalığının “ala” ile karıştırılmaması uyarısı

Sıcaklarda artan “samyeli” hastalığının “ala” ile karıştırılmaması uyarısı

Türkiye Acil Tıp Derneği’nden sivrisinek uyarısı: Bunu sakın yapmayın!

Türkiye Acil Tıp Derneği’nden sivrisinek uyarısı: Bunu sakın yapmayın!

Bakan Koca’dan kızamık açıklaması

Bakan Koca’dan kızamık açıklaması

Sağlık Bakanlığı’ndan ‘sıcak hava’ uyarısı: Dışarı çıkmak zorunda kalırsanız…
Sağlık