Sağlık Bakanlığı’ndan önemli değişiklik: Dikkat çeken ayrıntı

Sağlık Bakanlığı bir haftalık yönetmelikte değişiklik yaptı. İmar planlarında eğitim tesisi olarak belirlenen alanlarda özel hastane yapmanın önü açıldı.

Sağlık Bakanlığı bir hafta önce 27 Mart’ta Özel Hastaneler Yönetmeliği yayımladı. Ancak aradan bir hafta geçmeden yönetmelikte değişiklik yapma ihtiyacı hissetti.

Yapılan 6 değişiklikte en çok dikkat çeken imar planlarıyla ilgili değişiklik oldu.

27 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte, özel hastanelerin yer seçimiyle ilgili şartların sıralandığı madde şöyleydi:

“İmar ile ilgili mevzuat uyarınca özel hastane yapılabileceğine dair ilgili belediye tarafından düzenlenmiş belge,”

Madde Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan sayısında şöyle düzeltildi:

“İmar ile ilgili mevzuat uyarınca uygulamalı imar planında özel sağlık alanında ya da sağlık tesisi yapılabilir olmak koşuluyla eğitim tesisleri alanında olduğunu gösterir belge,”

Böylece imar planlarında eğitim tesisi olarak işaretlenmiş alanlarda özel hastane yapılmasının önü açılmış oldu.