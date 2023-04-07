Sağlık Bakanlığı’ndan aylar sonra Kovid-19 açıklaması
Sağlık Bakanlığı, 5 ay sonra Covid-19 verilerini güncelledi. Geçen yılın Ekim ayından itibaren veri paylaşmayan Bakanlık, 2022 kasım ile aralık ve bu yılın ocak, şubat, mart ayına ait aylık Covid-19 tablosunu birlikte paylaştı. Buna göre Mart’ta 31 bin 54 kişi Covid-19’a yakalanırken 85 yurttaş yaşamını yitirdi. Böylece toplam vaka 17 milyon 232 bin 66, toplam vefat da 102 bin 174 kişi oldu.
Sağlık Bakanlığı, en son 17-30 Ekim 2022 tarihinde paylaştığı Covid-19 verilerini 5 ay sonra yeniden güncelledi. Bakanlık daha önce haftalık ve iki haftalık olarak yayınladığı verileri bu kez aylık olarak paylaştı; kasım, aralık, ocak, şubat, mart ayının verilerini dün aynı anda açıkladı. Buna göre;
- Kasım 2022’de 73 bin 574 yeni vaka görülürken 181 yurttaş Covid-18 nedeniyle yaşamını yitirdi.
- Aralık 2022’de 88 bin 705 yeni vaka, 252 vefat gözlemlendi.
- Ocak ayında da 43 bin 801 yeni vaka gözlemlenirken 231 vatandaş hayatını kaybetti.
- Şubat’ta yeni vaka sayısı 15 bin 811’e gerilerken 95 vefat yaşandı.
- Mart ayında da 31 bin 54 kişi Covid-19’a yakalanırken 85 yurttaş yaşamını yitirdi.
Böylece toplam vaka sayısı 17 milyon 232 bin 66 olurken 102 bin 174 kişi Covid-19 sonucu hayatını kaybetti.
Bakanlığın açıkladığı verilere göre; 17-30 Ekim 2022 tarihinde 22 bin 887 yeni vaka tespit edilirken 64 kişi hayatını kaybetmişti. (ANKA)