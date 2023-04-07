Sağlık Bakanlığı’ndan aylar sonra Kovid-19 açıklaması

Sağlık Bakanlığı, 5 ay sonra Covid-19 verilerini güncelledi. Geçen yılın Ekim ayından itibaren veri paylaşmayan Bakanlık, 2022 kasım ile aralık ve bu yılın ocak, şubat, mart ayına ait aylık Covid-19 tablosunu birlikte paylaştı. Buna göre Mart’ta 31 bin 54 kişi Covid-19’a yakalanırken 85 yurttaş yaşamını yitirdi. Böylece toplam vaka 17 milyon 232 bin 66, toplam vefat da 102 bin 174 kişi oldu.

Sağlık Bakanlığı, en son 17-30 Ekim 2022 tarihinde paylaştığı Covid-19 verilerini 5 ay sonra yeniden güncelledi. Bakanlık daha önce haftalık ve iki haftalık olarak yayınladığı verileri bu kez aylık olarak paylaştı; kasım, aralık, ocak, şubat, mart ayının verilerini dün aynı anda açıkladı. Buna göre;

Kasım 2022’de 73 bin 574 yeni vaka görülürken 181 yurttaş Covid-18 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Aralık 2022’de 88 bin 705 yeni vaka, 252 vefat gözlemlendi.

Ocak ayında da 43 bin 801 yeni vaka gözlemlenirken 231 vatandaş hayatını kaybetti.

Şubat’ta yeni vaka sayısı 15 bin 811’e gerilerken 95 vefat yaşandı.

Mart ayında da 31 bin 54 kişi Covid-19’a yakalanırken 85 yurttaş yaşamını yitirdi.

Böylece toplam vaka sayısı 17 milyon 232 bin 66 olurken 102 bin 174 kişi Covid-19 sonucu hayatını kaybetti.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre; 17-30 Ekim 2022 tarihinde 22 bin 887 yeni vaka tespit edilirken 64 kişi hayatını kaybetmişti. (ANKA)