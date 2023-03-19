Sağlık Bakanlığı 2023 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası düzenliyor

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme işlemleri noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Başvurular, 16 – 22 Mart 2023 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…